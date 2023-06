Conférences au Château de Mongenan : un siècle d’années folles Château de Mongenan Portets, 24 septembre 2023, Portets.

Portets,Gironde

Tous les dimanches à 17h, Florence Mothe propose une conférence.

Un monde sans art est un monde aveugle. 13 conférences de Florence Mothe du 24 Septembre au 17 Décembre sur les artistes cubistes, surréalistes, dadaïstes qui ont fait la France, de Paris et de Bordeaux, avec le groupe des Trois, le collectionneur Gabriel Frizeau et le poète Saint-John Perse le centre du monde et brisé les formes pour inventer l’Art Nouveau.

Rencontres suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine..

2023-09-24 à ; fin : 2023-12-17 . EUR.

Château de Mongenan

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Sunday at 5pm, Florence Mothe gives a talk.

A world without art is a blind world. 13 lectures by Florence Mothe from September 24 to December 17 on the Cubist, Surrealist and Dadaist artists who made France, Paris and Bordeaux, along with the Group of Three, collector Gabriel Frizeau and poet Saint-John Perse, the center of the world, and broke with form to invent Art Nouveau.

Encounters followed by gourmet tastings of the estate’s wines.

Todos los domingos a las 17.00 horas, Florence Mothe da una charla.

Un mundo sin arte es un mundo ciego. 13 conferencias de Florence Mothe del 24 de septiembre al 17 de diciembre sobre los artistas cubistas, surrealistas y dadaístas que hicieron de Francia, París y Burdeos, junto con el Grupo de los Tres, el coleccionista Gabriel Frizeau y el poeta Saint-John Perse, el centro del mundo y rompieron con las formas para inventar el Art Nouveau.

Charla seguida de una degustación gastronómica de los vinos de la finca.

Jeden Sonntag um 17 Uhr bietet Florence Mothe einen Vortrag an.

Eine Welt ohne Kunst ist eine blinde Welt. 13 Vorträge von Florence Mothe vom 24. September bis 17. Dezember über kubistische, surrealistische und dadaistische Künstler, die Frankreich, Paris und Bordeaux mit der Gruppe der Drei, dem Sammler Gabriel Frizeau und dem Dichter Saint-John Perse zum Zentrum der Welt machten und die Formen zerbrachen, um den Jugendstil zu erfinden.

Begegnungen mit anschließender Feinschmeckerverkostung der Weine des Weinguts.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Cadillac-Podensac