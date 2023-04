Si le grain ne meurt… Château de Mongenan, 16 septembre 2023, Portets.

Si le grain ne meurt… 16 et 17 septembre Château de Mongenan 10 € pour toutes les animations. Gratuit -12 ans. Entrée libre.

Depuis 40 ans, le château de Mongenan offre à ses visiteurs les graines du jardin botanique introuvables en jardineries. Sont égalment offertes des boutures de rosiers anciens. Des conseils de semailles et de bouturages sont donnés par les jardiniers.

Château de Mongenan 16 rue Mongenan, 33640 Portets Portets 33640 Mongenan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 67 18 11 http://chateaudemongenan.com Toujours habitée par la même famille depuis près de trois siècles, cette maison des champs est décorée avec ses meubles d’origine, ses tableaux et ses porcelaines de Chine. Dans le musée sont conservés les toiles à la planche de cuivre de l’époque montrant l’attrait exercé par les tissus sur des artistes aussi fameux que Boucher, Moreau-le-jeune, Pillement, Jean-Baptiste Huet, Greuze ou David. Une éblouissante collection de costumes ressuscite le temps des marquises et des duchesses à tabouret. L’espace qui entoure le château de Mongenan est composé de trois jardins classés au titre des Monuments historiques et labellisés « Jardin remarquable » qui ouvrent sur le vignoble aux allées ponctuées d’innombrables rosiers. Le jardin d’utilité qui réunit plus de mille espèces et variétés de plantes commentées par Jean-Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de Botanique vient de faire l’objet d’une restauration scrupuleuse. Les graines et boutures récoltées dans ce jardin sont distribuées gratuitement aux visiteurs en juin et en septembre. RD 113. Parking chemin de Mongenan. Gare de Portets.

