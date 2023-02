Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture château de Mongenan Portets Catégories d’Évènement: Gironde

Portets

Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture château de Mongenan, 3 juin 2023, Portets. Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture 3 et 4 juin château de Mongenan

10€ compris dans le prix d’entrée global. Le château de Mongenan possède une importante bibliothèque botanique ouverte sur demande au public dans laquelle figure plusieurs ouvrages de Granville dont « Les fleurs animées », présentées exceptionnellement sous forme d’estampes encadrées. château de Mongenan 16 rue de Mongenan Portets 33640 Gironde 05 56 67 18 11 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:00:00+00:00 – 2023-06-04T08:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Portets Autres Lieu château de Mongenan Adresse 16 rue de Mongenan Ville Portets Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville château de Mongenan Portets Departement Gironde

château de Mongenan Portets Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portets/

Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture château de Mongenan 2023-06-03 was last modified: by Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture château de Mongenan château de Mongenan 3 juin 2023 Château de Mongenan Portets Portets

Portets Gironde