Verdon Visite guidée de la chartreuse de Monbrun Château de Monbrun Verdon, 16 septembre 2023, Verdon. Visite guidée de la chartreuse de Monbrun 16 et 17 septembre Château de Monbrun Gratuit. Sur inscription. Profitez d’une présentation de la chartreuse de Monbrun, ancienne propriété viticole et participez à une visite commentée de ses abords. Château de Monbrun 1830 route de Saint-Agne, 24520 Verdon Verdon 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 25 34 67 41 [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 34 67 41 »}] Monbrun est une belle chartreuse du XVIIIe siècle, typique du Périgord. Accès en voiture. Parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©François de La loge

