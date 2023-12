Noël gourmand : master class, cuisiner son foie gras maison | Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac, 30 décembre 2023, Monbazillac.

Monbazillac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 15:00:00

fin : 2023-12-30

Pendant les vacances de Noël, profitez d’une après-midi gourmande au Château de Monbazillac. Château décoré et animations pour petits et grands!.

Pendant les vacances de Noël, profitez d’une après-midi gourmande au Château de Monbazillac. Château décoré et animations pour petits et grands!

Pendant les vacances de Noël, profitez d’une après-midi gourmande au Château de Monbazillac. Château décoré et animations pour petits et grands!

LE 30 DÉCEMBRE : MASTER CLASS CUISINER SON FOIE GRAS MAISON

Avant le réveillon du Nouvel An, pour épater vos convives, venez assister à cette master class pour apprendre à cuisiner votre ballotine de foie gras.

Tarif: 30€ (comprend l’entrée au château, la master class et la ballotine de foie gras) – RDV Au Pavillon des Arômes à 15h

Attention, les places sont limitées pour la master class, merci de bien vouloir vous inscrire ! SUR RESERVATION

.

Château de Monbazillac Le Bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides