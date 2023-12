Noël gourmand : atelier enfant – sablés de Noël | Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac, 29 décembre 2023, Monbazillac.

Monbazillac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 15:00:00

fin : 2023-12-29

Pendant les vacances de Noël, profitez d’une après-midi gourmande au Château de Monbazillac. Château décoré et animations pour petits et grands!.

LES 27 ET 29 DÉCEMBRE ET 3 ET 5 JANVIER : ATELIER POUR ENFANTS REALISER ET DÉCORER SES SABLÉS DE NOËL :

Nos jeunes participants pourront créer leurs propres sablés, les décorer et repartir avec leurs créations, sous la supervision de notre chef Amaury, qui animera les ateliers.

Gratuit – RDV au Pavillon des Arômes à 15h

.

Château de Monbazillac Le Bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



