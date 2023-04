Chasse au trésor Pâques | Château de Monbazillac Château de Monbazillac, 8 avril 2023, Monbazillac.

Pendant le week-end de Pâques, le Château de Monbazillac a préparé une mission spéciale pour nos plus jeunes visiteurs : trouver le trésor sucré caché quelque part sur le site du château !

Pour réussir cette mission, il faudra utiliser son esprit de déduction et trouver les bonnes réponses pour obtenir des indices et localiser le trésor !

Rendez-vous le 8, 9 et 10 avril prochains pour relever le défi !

Animation offerte avec le billet d’entrée

Pour les enfants à partir de 6 ans

Sans réservation

Règlement du jeu à l’accueil du château.

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-10 18:00:00. .

Château de Monbazillac Le Bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During the Easter weekend, the Château de Monbazillac has prepared a special mission for our youngest visitors: to find the sweet treasure hidden somewhere on the site of the castle!

To succeed in this mission, you will have to use your deduction skills and find the right answers to obtain clues and locate the treasure!

See you on April 8, 9 and 10 to take up the challenge!

Animation offered with the entrance ticket

For children from 6 years old

No reservation required

Rules of the game at the reception of the castle

Durante el fin de semana de Pascua, el Château de Monbazillac ha preparado una misión especial para nuestros visitantes más jóvenes: ¡encontrar el dulce tesoro escondido en algún lugar del recinto del castillo!

Para tener éxito en esta misión, ¡tendrás que utilizar tus dotes de deducción y encontrar las respuestas adecuadas para obtener pistas y localizar el tesoro!

Nos vemos los días 8, 9 y 10 de abril para aceptar el reto

Animación ofrecida con la entrada

Para niños a partir de 6 años

No es necesario reservar

Reglas del juego en la recepción del castillo

Am Osterwochenende hat das Château de Monbazillac eine besondere Mission für unsere jüngsten Besucher vorbereitet: Sie sollen den süßen Schatz finden, der irgendwo auf dem Schlossgelände versteckt ist!

Um diese Mission zu bestehen, müssen sie ihren Kombinationsgeist einsetzen und die richtigen Antworten finden, um Hinweise zu erhalten und den Schatz zu lokalisieren!

Wir treffen uns am 8., 9. und 10. April, um die Herausforderung anzunehmen!

Kostenlose Animation mit der Eintrittskarte

Für Kinder ab 6 Jahren

Ohne Reservierung

Spielregeln an der Rezeption des Schlosses

