À la découverte du château et du vin de Monbazillac 16 et 17 septembre Château de Monbazillac Gratuit – 18 ans. 8 € + 18 ans. Entrée libre. Dernier accès au site à 17h30.

Plongez dans l’univers fascinant des vins de Monbazillac grâce à notre exposition dédiée, où vous découvrirez les secrets de cette prestigieuse région viticole.

Ensuite, partez à la découverte du château et de son histoire captivante, en parcourant ses salles majestueuses.

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec nos jeux spécialement conçus pour eux, pour une expérience ludique et éducative.

Profitez également d’un panorama époustouflant sur la vallée de Bergerac, qui vous offrira une vue imprenable sur les environs.

Et bien sûr, l’expérience ne serait pas complète sans une dégustation des vins de Monbazillac, pour éveiller vos sens et savourer pleinement cette aventure.

Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable, où l’art et les arômes se mêlent harmonieusement !

Château de Monbazillac Le Bourg, 24240 Monbazillac Monbazillac 24240 Château La Brie Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 61 52 52 http://www.chateau-monbazillac.com Château du XVIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Volodimir Mykolenko