RENDEZ-VOUS PRESTIGE DE LA SAINT NICOLAS Château de Mme de Graffigny Rue Albert 1ier Villers-lès-Nancy, 18 novembre 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Rendez Vous Prestige de la Saint Nicolas

Créateurs Présents

1) Caroline LEVERS « Tapissier d’ameublement »

2) Xavier Martin et Jean-Claude vigneau, « Les 2 ébénistes »,

3) Françoise Marchal-Biedinger « créatrice de sacs, cabas et accessoires ».

4) Jean Claude Hajdas « Forgeron Coutelier »

5) Jennifer HUGOT « Mobilier en bois »

6) Milka Smiljakovic « The Red Swan »

7) Matthias Stein, » Artisan d’art dans le domaine de la « reliure et de la dorure »,

8) Justine AUPROUX « Petit Roudoudou » Confection textile pour enfants »

9) Carole Genin « Aba-Jouriste et Peinture décorative, « Atelier Graine de Pavot »,

10) Marie Flambard « Artisan verrier »

11) Cerfav, « Plate-forme Verrière, « Galerie Atelier »,

12) Delphine Regneault « Sculpture en fil de fer recuit et verre filé »

13) Christian Laignel, « Marqueteur, « Laigniel Marqueterie »,

14) Clara Mougel , « Bout de Ficelle », Créatrice de jeux/décors

15) Astrid Vautrin « Les P’tits Zinzins »

16) Emmanuelle Jourdois, « Manureva Mosaique

17) Solène Rolland, « Créatrice d’objet décoratifs et Bijoux verre-métal, L’Atelier du Salem »

18) Magali Carrière « Céramiste »

Producteurs en Gastronomie fine Présents

1) Caroline Ernst, « La Grenouille Assoiffée, Brasserie Artisanale »

2) Alexandre Maire « La Fermette aux Escargots »

3) Philippe Landréat « Champagne »

4) Boris Kohut « Pâtissier, chocolatier »

Douzième Edition des « Rendez Vous Prestige de la Saint Nicolas » dans les salons du Château de Mme de Graffigny, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy,

Seront présent sur ce salon, 18 Créateurs essentiellement issus des Métiers d’Art en Région Grandest et Atelier d’Art de France.

La diversité, la grande qualité artistique de ce salon accueillera quatre Producteurs en Gastronomie Fine issu de la région Grandest qui permettra une offre complémentaire au Visiteurs durant tout le Week-end en ces périodes de fin d’année qui arrivent à grand pas.

Tout au long de ce salon, le public pourra apprécier le travail d’un Artisan chocolatier qui présentera et expliquera le « Travail du Chocolat » par la réalisation de pièces.

Le salon sera ouvert au public

Vernissage le samedi 18 novembre 2023 à 17h15

Evènement Organisé dans sa globalité par l’association « Tendance Création, 5, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy » et « Idalina Création »

Renseignements auprès d’Idalina Méluria-Moulin. Tout public

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:30:00. 0 EUR.

Château de Mme de Graffigny Rue Albert 1ier Parc du Château de Mme de Graffigny

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Rendez Vous Prestige de la Saint Nicolas

Designers present

1) Caroline LEVERS » Tapissier d’ameublement » (upholsterer)

2) Xavier Martin and Jean-Claude Vigneau, « Les 2 ébénistes »,

3) Françoise Marchal-Biedinger « designer of bags, tote bags and accessories ».

4) Jean Claude Hajdas « Blacksmith Cutler »

5) Jennifer HUGOT « Wooden furniture »

6) Milka Smiljakovic « The Red Swan

7) Matthias Stein, « Artisan d’art dans le domaine de la » reliure et de la dorure « ,

8) Justine AUPROUX » Petit Roudoudou » Textile confection for children »

9) Carole Genin » Aba-Jouriste et Peinture décorative, » Atelier Graine de Pavot « ,

10) Marie Flambard « Glass artist

11) Cerfav, « Plate-forme Verrière », « Galerie Atelier »,

12) Delphine Regneault, « Sculpture in annealed wire and spun glass »

13) Christian Laignel, » Marqueteur, » Laigniel Marqueterie « ,

14) Clara Mougel, « Bout de Ficelle », game/set designer

15) Astrid Vautrin, Les P?tits Zinzins

16) Emmanuelle Jourdois, « Manureva Mosaique

17) Solène Rolland, « Créatrice d?objet décoratif et Bijoux verre-métal, L?Atelier du Salem

18) Magali Carrière, « Ceramist

Fine Gastronomy Producers Present

1) Caroline Ernst, La Grenouille Assoiffée, Brasserie Artisanale

2) Alexandre Maire, « La Fermette aux Escargots » (Snail Farm)

3) Philippe Landréat, « Champagne

4) Boris Kohut « Pâtissier, chocolatier »

Twelfth edition of the « Rendez Vous Prestige de la Saint Nicolas » in the salons of the Château de Mme de Graffigny, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy,

The show will feature 18 creators, mainly from the Métiers d?Art en Région Grandest and Atelier d?Art de France.

The diversity and high artistic quality of this show will welcome four Fine Gastronomy Producers from the Grandest region, providing visitors with a complementary offer throughout the weekend as the end-of-year season approaches.

Throughout the show, the public will be able to appreciate the work of an Artisan Chocolatier, who will present and explain the « Work of Chocolate » through the creation of pieces.

The show will be open to the public

Vernissage on Saturday, November 18, 2023 at 5:15 p.m

Event organized in its entirety by the association « Tendance Création, 5, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy » and « Idalina Création »

Information from Idalina Méluria-Moulin

Rendez Vous Prestige de la Saint Nicolas

Diseñadores presentes

1) Caroline LEVERS, tapicera

2) Xavier Martin y Jean-Claude Vigneau, « Les 2 ébénistes »,

3) Françoise Marchal-Biedinger, « Diseñadora de bolsos, tote bags y accesorios ».

4) Jean Claude Hajdas, « Herrero y cuchillero »

5) Jennifer HUGOT, « Muebles de madera »

6) Milka Smiljakovic, « El cisne rojo »

7) Matthias Stein, « Encuadernador y dorador »,

8) Justine AUPROUX, « Petit Roudoudou » Textiles infantiles

9) Carole Genin, « Aba-Jouriste » y pintora decorativa, « Atelier Graine de Pavot »,

10) Marie Flambard, Artista del vidrio

11) Cerfav, Plate-forme Verrière, Galería Atelier,

12) Delphine Regneault, « Escultura en alambre recocido y vidrio hilado »

13) Christian Laignel, « Marqueteur », « Laigniel Marqueterie »,

14) Clara Mougel, « Bout de Ficelle », diseñadora de juegos/sets

15) Astrid Vautrin, « Les P?tits Zinzins

16) Emmanuelle Jourdois, « Manureva Mosaique

17) Solène Rolland, diseñadora de joyas de vidrio y metal, L’Atelier du Salem

18) Magali Carrière, ceramista

Productores de alimentos selectos presentes

1) Caroline Ernst, La Grenouille Assoiffée, Brasserie Artisanale

2) Alexandre Maire, « La Fermette aux Escargots » (Granja de caracoles)

3) Philippe Landréat, « Champagne

4) Boris Kohut, Pâtissier, Chocolatier

Duodécima edición de la « Rendez Vous Prestige de la Saint Nicolas » en los salones del Château de Mme de Graffigny, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy,

El espectáculo contará con la participación de 18 diseñadores, principalmente de los Métiers d’Art en Région Grandest y Atelier d’Art de France.

La diversidad y la gran calidad artística de este salón darán la bienvenida a cuatro productores de alta gastronomía de la región Grandest, que ofrecerán a los visitantes una oferta complementaria durante todo el fin de semana, a medida que se acerca el periodo de fin de año.

A lo largo del salón, el público podrá apreciar el trabajo de un Chocolatero Artesano, que presentará y explicará el « Trabajo del Chocolate » a través de la creación de piezas.

El espectáculo estará abierto al público

Inauguración el sábado 18 de noviembre de 2023 a las 17.15 horas

Evento organizado en su totalidad por la asociación « Tendance Création, 5, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy » e « Idalina Création »

Información de Idalina Méluria-Moulin

Prestige Rendezvous am Nikolaustag

Anwesende Designer

1) Caroline LEVERS « Polsterer für Möbel »

2) Xavier Martin und Jean-Claude vigneau, « Les 2 ébénistes » (Die beiden Kunsttischler),

3) Françoise Marchal-Biedinger, « Designerin von Taschen, Einkaufstaschen und Accessoires ».

4) Jean Claude Hajdas « Forgeron Coutelier » (Schmied und Messerschmied)

5) Jennifer HUGOT « Holzmöbel »

6) Milka Smiljakovic « The Red Swan »

7) Matthias Stein » Kunsthandwerker im Bereich » Buchbinderei und Vergoldung « ,

8) Justine AUPROUX » Petit Roudoudou » Textilanfertigung für Kinder »

9) Carole Genin » Aba-Jouriste und dekorative Malerei, « Atelier Graine de Pavot »,

10) Marie Flambard » Kunsthandwerkliche Glasbläserin »

11) Cerfav, » Plattform Glas, » Galerie Atelier « ,

12) Delphine Regneault, « Skulptur aus geglühtem Draht und gesponnenem Glas »

13) Christian Laignel, » Marqueterie, » Laigniel Marqueterie « ,

14) Clara Mougel , « Bout de Ficelle », Spiele-/Dekorationsdesignerin

15) Astrid Vautrin « Les P?tits Zinzins »

16) Emmanuelle Jourdois, « Manureva Mosaique »

17) Solène Rolland, « Designerin von dekorativen Objekten und Glas-Metall-Schmuck, L?Atelier du Salem »

18) Magali Carrière « Keramikerin »

Produzenten in der Feinkostbranche Anwesende

1) Caroline Ernst, « La Grenouille Assoiffée, Brasserie Artisanale » (Der durstige Frosch, handwerkliche Brasserie)

2) Alexandre Maire « La Fermette aux Escargots » (Die Schneckenfarm)

3) Philippe Landréat « Champagner »

4) Boris Kohut « Konditor, Chocolatier »

Zwölfte Ausgabe der « Rendez Vous Prestige de la Saint Nicolas » in den Salons des Schlosses von Mme de Graffigny, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy,

Auf der Messe werden 18 Kunsthandwerker aus der Region Grandest und Atelier d’Art de France anwesend sein.

Die Vielfalt und die hohe künstlerische Qualität dieser Messe wird durch vier Produzenten von Feinkost aus der Region Grandest unterstützt, die den Besuchern während des gesamten Wochenendes ein zusätzliches Angebot in der Vorweihnachtszeit bieten werden.

Während der gesamten Messe können die Besucher die Arbeit eines Chocolatiers bewundern, der die « Arbeit mit Schokolade » durch die Herstellung von Schokoladenstücken vorstellt und erklärt.

Die Messe ist für die Öffentlichkeit zugänglich

Vernissage am Samstag, den 18. November 2023 um 17.15 Uhr

Veranstaltung Organisiert in ihrer Gesamtheit durch den Verein « Tendance Création, 5, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy » und « Idalina Création »

Auskünfte bei Idalina Méluria-Moulin

