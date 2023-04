Visite guidée du château de Mirville Chateau de Mirville Mirville Catégories d’évènement: Mirville

Visite guidée du château de Mirville Chateau de Mirville, 16 septembre 2023, Mirville. Visite guidée du château de Mirville 16 et 17 septembre Chateau de Mirville 3€ adultes. Visite guidée des extérieurs du chateau et de sa motte féodale du XIe siècle. Histoire de Pierre de Coubertin créateur des jeux Olympiques modernes qui y passa toute sa jeunesse Chateau de Mirville 500 route du chateau, 76210 Mirville Mirville 76210 Seine-Maritime Normandie 06 58 49 35 11 Comme chaque année depuis 50 ans le site du Chateau de Mirville est ouvert à la visite lors des journées du Patrimoine. Le chateau qui date du 16è siècle a été la demeure de Pierre de Coubertin Fondateur des Jeux Olympiques Modernes. Il est depuis l’origine la propriété de la même famille. A courte distance du chateau on peut voir les restes d’une Motte seigneuriale du 12èsiècle Autoroute A13 sortie 7, Gare SNCF de Bréauté Beuzeville à 3km Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

