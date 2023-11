[Atelier cuisine] Sablé à la citrouille et au chocolat Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques, 3 novembre 2023, Tourville-sur-Arques.

Tourville-sur-Arques,Seine-Maritime

Les enfants de 5 à 13 ans pourront cuisiner des sablés à la citrouille et au chocolat pour se mettre dans l’ambiance de l’automne. Un petit goûter fabriqué maison et puis s’en va…

> Réservation obligatoire.

2023-11-03 14:30:00 fin : 2023-11-03 16:00:00. .

Château de Miromesnil

Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie



Children aged 5 to 13 can bake pumpkin and chocolate shortbread to get into the autumn mood. A homemade snack and off you go?

> Reservation required

Los niños de 5 a 13 años pueden preparar galletas de calabaza y chocolate para entrar en el ambiente otoñal. Un tentempié casero y ¿listo?

> Imprescindible reservar

Kinder zwischen 5 und 13 Jahren können Kürbis- und Schokoladensablés backen, um sich auf den Herbst einzustimmen. Ein kleiner selbstgemachter Snack und dann geht’s los?

> Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche