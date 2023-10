[Atelier] Découverte sensorielle de l’automne Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques, 2 novembre 2023, Tourville-sur-Arques.

Tourville-sur-Arques,Seine-Maritime

Les enfants de 3 à 5 ans pourront participer à une découverte sensorielle de l’automne. Venez sentir l’humidité, toucher les feuilles, goûter les noix concassées ! Puis, un atelier fabrication de mobile automnal et végétal est organisé : repartez avec votre création.

> Réservation obligatoire.

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:00:00. .

Château de Miromesnil

Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie



Children aged 3 to 5 can take part in a sensory discovery of autumn. Come and feel the dampness, touch the leaves and taste the crushed nuts! Then there?s a workshop to make an autumnal, plant-based mobile, and take home your own creation.

> Reservation required

Los niños de 3 a 5 años pueden participar en un descubrimiento sensorial del otoño. Ven a oler la humedad, a tocar las hojas y a probar las nueces trituradas A continuación, habrá un taller para fabricar un móvil otoñal a base de plantas, para que puedan llevarse su propia creación a casa.

> Imprescindible reservar

Kinder von 3 bis 5 Jahren können an einer sensorischen Entdeckung des Herbstes teilnehmen. Riechen Sie die Feuchtigkeit, berühren Sie die Blätter und probieren Sie die geknackten Nüsse! Anschließend findet ein Workshop zur Herstellung eines herbstlichen und pflanzlichen Mobiles statt: Nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause.

> Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche