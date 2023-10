[Atelier] Citrouille d’Halloween Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques, 31 octobre 2023, Tourville-sur-Arques.

Tourville-sur-Arques,Seine-Maritime

Les enfants de tout âge, comme les grands, peuvent venir déguisés afin de préparer une citrouille d’Halloween. Pour cette activité, un adulte est gracieusement convié pour surveiller et aider son enfant : le chat noir rôde ; la sorcière aussi…

> Réservation obligatoire.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 16:00:00. .

Château de Miromesnil

Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie



Children of all ages, as well as adults, can come dressed up to make a Halloween pumpkin. For this activity, an adult is graciously invited to supervise and help his or her child: the black cat is on the prowl; so is the witch?

> Reservation required

Niños de todas las edades pueden venir disfrazados a hacer una calabaza de Halloween. Para esta actividad, se invita gratuitamente a un adulto para que supervise y ayude a su hijo: el gato negro está al acecho, ¿y la bruja?

> Imprescindible reservar

Kinder jeden Alters und Erwachsene können verkleidet kommen, um einen Halloween-Kürbis zu zaubern. Bei dieser Aktivität wird ein Erwachsener eingeladen, um das Kind zu beaufsichtigen und ihm zu helfen: Die schwarze Katze schleicht umher, die Hexe auch?

> Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche