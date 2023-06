Du Moyen Âge à la Renaissance, la musique de Chiaroscuro va vous enchanter Château de Miglos Miglos, 16 septembre 2023, Miglos.

Du Moyen Âge à la Renaissance, la musique de Chiaroscuro va vous enchanter Samedi 16 septembre, 17h00 Château de Miglos Gratuit. Entrée libre. Site de plein air en moyenne montagne, prévoir tenue et chaussures adaptées. Le concert se produira en salle, en cas de mauvais temps.

Chiaroscuro est un quatuor toulousain et ariégeois spécialisé dans l’interprétation de musiques médiévales et de la Renaissance.

En tant que chanteurs-instrumentistes, ils explorent un vaste répertoire allant des pièces vocales aux morceaux instrumentaux.

Accompagnés de la viole de gambe, de la harpe celtique, du oud, du bouzouki et des percussions, ils parcourent les rondeaux médiévaux, les polyphonies vocales et dansantes de la Renaissance, ainsi que quelques airs traditionnels celtiques ou occitans.

Les membres du groupe sont issus de différents univers musicaux tels que le jazz, le baroque, les musiques traditionnelles et improvisées. Ils se réunissent pour insuffler à ces compositions anciennes un esprit de spontanéité, d’humour et d’émotion.

Cela leur permet de s’adonner à des improvisations et à des moments d’excentricité artistique.

Château de Miglos D156, 09400 Miglos Miglos 09400 Ariège Occitanie http://www.chateau-miglos.fr https://www.facebook.com/chateaudemiglos/ Le château de Miglos dresse ses imposantes ruines sur un éperon calcaire, dans la vallée du Vicdessos, entre Niaux et Capoulet.

Les vestiges actuels dénotent une facture du XIVe siècle, mais une forteresse existait déjà sur le site au XIIe siècle.

Au milieu du XIIIe siècle, le seigneur du lieu, Arnaud de Miglos, s’est signalé comme partisan de la cause cathare, en faisant parvenir des armes aux défenseurs de Montségur assiégé.

À la fin du Moyen Âge, la terre de Miglos, érigée en baronnie, donnait droit d’entrée aux Etats de Foix.

En 1789, le château de Miglos qui était déjà en ruine, est incendié. Il a été classé au titre des Monuments historiques en 1987.

Des travaux de cristallisation ont permis la réhabilitation du Donjon et de la tour nord-ouest et, en 2017, les ruines du château ont été sauvées.

L’association de sauvegarde et le département sont en train de créer un sentier d’interprétation autour du château. Sortie-Sud de Tarascon, au rond-point de Sabart, D8. A Niaux (face à l’église), route des grottes puis à droite sur 4km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Chiaroscuro