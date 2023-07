Visite guidée d’un château du XIIIe siècle Château de Mézens Mézens, 16 septembre 2023, Mézens.

Visite guidée d’un château du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Château de Mézens 5 € adulte. 2,50 € -18 ans. Entrée libre. Durée : 1h

Partcipez aux visites guidees qui vous font voir les extérieurs du château, sa cour d’honneur intérieure, et la grande salle à manger. Découvrez la bibliothèque et son décor peint du XVe.

Horaires départs des visites guidées samedi : 14h, 15h, 16h et 17h.

Horaires départs des visites guidées dimanche : 9h, 10h et 11h.

Château de Mézens 1 place du château, 81800 Mézens Mézens 81800 Tarn Occitanie 06 37 30 12 64 Découvrez ce château fort familial du XIIIe siècle d’allure Sarrazine, remanié au cours des siècles mais conservant donjon et mâchicoulis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©MathieuMD