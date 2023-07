Visite libre Château de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire, 16 septembre 2023, Meung-sur-Loire.

Visite libre 16 et 17 septembre Château de Meung-sur-Loire Tarif réduit : 10€ ; Tarif enfant : 8,50 € (de 5 à 15 ans) ; Gratuit pour les – de 5 ans et les plus de 80 ans

Venez découvrir ce château et participer à sa conservation avec votre droit d’entrée en tarif réduit pour les journées du patrimoine.

Château de Meung-sur-Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 44 36 47 http://www.chateau-de-meung.com À quelques kilomètres d’Orléans, le château de Meung-sur-Loire, l’un des plus vastes et des plus anciens châteaux du Val de Loire, était jusqu’à la Révolution française, la prestigieuse résidence épiscopale des évêques d’Orléans. Avec ses deux façades médiévales et classiques, ce château a accueilli de grands noms de l’Histoire de France : Louis XI y passe en carrosse, Jeanne d’Arc à cheval et François Villon les chaînes aux pieds… Du raffinement de ses salons aux inquiétants souterrains, vous serez étonnés en découvrant ce château privé et ses nombreuses pièces meublées. 131 pièces sans les annexes, copie du Pavillon de Musique du Trianon de Versailles dans le parc, écuries, glacière, greniers, souterrains, maison du billard… Gare SNCF de Meung-sur-Loire (10mn à pied) Autoroute A10 (sortie n°15)

