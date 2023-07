Les Soirées à la Torche Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire, 20 juillet 2023, Meung-sur-Loire.

Les Soirées à la Torche 20 juillet – 10 août, les jeudis Château de Meung sur Loire Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 10 €

Tarif enfant : 8,50 € (de 5 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 5 ans et les plus de 80 ans

Réservations sur la billetterie en ligne du château sur chateau-de-meung.com

Les Soirées à la Torche, les 20 et 27 juillet, et les 3 et 10 août 2023

Qui n’a jamais rêvé de visiter un château de nuit ?

A partir de 20h30, profitez du parc du château et de ses installations pour un pique-nique familial, au son de déambulations artistiques.

A partir de 21h30, munis de votre lampe torche pour seul éclairage, partez à l’aventure dans le château !

Pour votre information :

L’alcool est interdit

Le château ne fournit pas de tables et des chaises

Les lampes torches ne sont pas fournies

Une consigne non sécurisée sera à votre disposition

Toute sortie est définitive

Les dernières entrées devront se faire avant 21h15. Le château fermera ses portes à 23h.

Un château son histoire, un dragon sa légende

Le château de Meung sur Loire abrite un bestiaire fantastique… En 2023, découvrez en famille la ferme des Minimes, explorez l’antre du dragon, arpentez le parcours des filets suspendus dans le parc, et découvrez les nouvelles salles lors de la visite du château !

Retrouvez également des événements variés tout au long de l’année : Pâques, le Festival de la Sieste, En Direct de l’Histoire, Halloween, Noël…

Plus de renseignements sur le site internet.

Horaires

SAISON 2023 : du samedi 8 avril au dimanche 5 novembre 2023

Avril : Pour le week-end de Pâques (8, 9 et 10 avril), ouverture de 10h-18h et du 11 au 30 avril ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h

Mai-juin : Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi

Juillet -aout : Ouvert tous les jours de 10h-19h – fermeture exceptionnelle le dimanche 30 juillet.

Septembre : Ouvert tous les jours du 1er au 29 septembre de 10h 18h sauf le lundi ; Ouverture samedi 30 septembre de 14h à 18h.

Octobre – novembre : Ouvert les week-ends de 14h à 18h, et du 21 octobre au 5 novembre tous les jours 14h-18h.

Fermeture le dimanche 5 novembre à 18h.

Décembre : Ouvert tous les week-ends et pendant les vacances jusqu’au 30 décembre, tous les jours de 14h à18h – fermé les 24 & 25 décembre.

Dernière admission 45mn avant la fermeture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T20:30:00+02:00 – 2023-07-20T23:00:00+02:00

2023-08-10T20:30:00+02:00 – 2023-08-10T23:00:00+02:00

