Soirée contes « pyjama-doudou » Château de Mesnil Geoffroy Ermenouville, 26 juillet 2023, Ermenouville.

Ermenouville,Seine-Maritime

Soirée contes au Château de Mesnil-Geoffroy dès 18h30.

Les enfants de 4 à 13 ans, vont rester bouche bée devant la jolie conteuse Marianne COUSIN. Elle s’était déjà produite avant la Covid et son professionnalisme et son entrain avaient ravis petits et plus grands.

Contes musicaux, activités, soirées surprise… en pyjama et chaque enfant apporte son doudou, bien sûr ! de quoi faire ensuite de beaux rêves.

La réservation n’est pas nécessaire..

2023-07-26 18:30:00 fin : 2023-07-26 . .

Château de Mesnil Geoffroy

Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie



Storytelling evening at Château de Mesnil-Geoffroy from 6.30pm.

Children aged 4 to 13 will be spellbound by the pretty storyteller Marianne COUSIN. She had already performed before Covid, and her professionalism and enthusiasm had delighted young and old alike.

Musical storytelling, activities, surprise evenings? in pyjamas – and every child brings his or her own cuddly toy, of course! enough for sweet dreams afterwards.

No reservation necessary.

Noche de cuentos en el castillo de Mesnil-Geoffroy a partir de las 18.30 h.

Los niños de 4 a 13 años quedarán hechizados por la bonita cuentacuentos Marianne COUSIN. Ya había actuado ante Covid, y su profesionalidad y entusiasmo hicieron las delicias de pequeños y mayores.

Cuentacuentos musicales, actividades, veladas sorpresa… en pijama, y cada niño trae su peluche, ¡por supuesto! suficiente para tener dulces sueños después.

No es necesario reservar.

Märchenabend im Schloss von Mesnil-Geoffroy ab 18.30 Uhr.

Kinder von 4 bis 13 Jahren werden der hübschen Märchenerzählerin Marianne COUSIN mit offenem Mund gegenüberstehen. Sie war bereits vor dem Covid aufgetreten und hatte mit ihrer Professionalität und ihrem Elan sowohl die Kleinen als auch die Großen begeistert.

Musikalische Märchen, Aktivitäten, Überraschungsabende? im Pyjama und jedes Kind bringt natürlich sein Kuscheltier mit, damit es danach schöne Träume hat.

Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

