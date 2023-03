Visite guidée du labyrinthe d’arbres remarquables Château de Mesnil Geoffroy Ermenouville Catégories d’Évènement: Ermenouville

Visite guidée du labyrinthe d’arbres remarquables Château de Mesnil Geoffroy, 4 juin 2023, Ermenouville. Visite guidée du labyrinthe d’arbres remarquables Dimanche 4 juin, 14h00 Château de Mesnil Geoffroy 8 €/adulte, 6 €/enfant de 7 à 13 ans. Visite du labyrinthe et de ses arbres remarquables et conseils par un professionnel pour entretenir de vieux arbres, et planter de nouvelles espèces enfonction du changement climatique. Puis reposez-vous au son de la musique classique. Mozart et la nature vous invitent dans des fauteuils confortables. Profitez !

Jeu de piste pour enfants. Château de Mesnil Geoffroy 2 chemin de la Dame Blanche, 76740 Ermenouville Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie Entourant un château monument historique du XVIIIe siècle, la plus importante roseraie privée de collection: 2300 rosiers dédiés aux parfums. Nouveau en 2021: le « Jardin des murmures » pour se relaxer dans un espace du parc dédié à la musique. Basse cour, visite de l’intérieur du château. Parking à l’entrée. A 8km de la mer (Veules les roses, St Valery en Caux) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

