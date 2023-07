Journée « Les dessus et dessous du château perdu » Château de Mesmes Saint-Michel-de-Castelnau, 23 juillet 2023, Saint-Michel-de-Castelnau.

Saint-Michel-de-Castelnau,Gironde

Pour celles et ceux qui souhaitent s’initier à la spéléologie, profitez d’une visite de découverte de la rivière hypogée du Gua Sec encadré par les spéléologues du CRES au château perdu de Saint-Michel-De-Castelnau.

Inscription obligatoire par mail. Possibilité de la visite des souterrains et de l’exposé historique..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Château de Mesmes

Saint-Michel-de-Castelnau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For those wishing to learn more about caving, take a guided tour of the Gua Sec river hypogeum with CRES speleologists at the lost castle of Saint-Michel-De-Castelnau.

Registration required by e-mail. Possibility of underground tour and historical presentation.

Si busca una introducción a la espeleología, ¿por qué no realiza una visita guiada al hipogeo del río Gua Sec con espeleólogos del CRES en el castillo perdido de Saint-Michel-De-Castelnau?

Inscripción previa por correo electrónico. Posibilidad de visita a los pasadizos subterráneos y presentación histórica.

Für diejenigen, die sich mit der Höhlenforschung vertraut machen möchten, bietet sich eine Entdeckungstour durch den hypogäischen Fluss Gua Sec an, die von den Höhlenforschern des CRES im verlorenen Schloss von Saint-Michel-De-Castelnau betreut wird.

Anmeldung per E-Mail erforderlich. Es besteht die Möglichkeit, die unterirdischen Gänge zu besichtigen und einen historischen Vortrag zu halten.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT du Bazadais