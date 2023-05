Visite commentée du château de Médan Château de Médan, 16 septembre 2023, Médan.

Visite commentée du château de Médan 16 et 17 septembre Château de Médan Tarif : Adulte : 10 € / 12 à 18 ans : 5 €. 40 personnes maximum par visite; si enfants de – 12 ans, qu’ils apportent papier et crayons pour dessiner.

Les propriétaires font visiter eux-mêmes la demeure qu’ils ont restaurée pendant 10 années et qu’ils habitent en famille.

Visite commentée extérieure et intérieure suivie d’un rafraîchissement.

Château de Médan 43 rue Pierre Curie 78670 Médan Médan 78670 Yvelines Île-de-France 01 39 75 86 59 http://www.chateau-de-medan.fr [{« type »: « email », « value »: « chateaudemedan@gmail.com »}] Château de Médan, Maison des Illustres, demeure de Jean Brinon, mécène de Ronsard et des poètes de la Pléiade; de Maurice Maeterlinck, Prix Nobel de littérature; la demeure fut le sujet de plusieurs toiles de Paul Cézanne. SNCF ligne J, descendre à Villennes s/s – A 13, A14 sortie Poissy puis Villennes et Médan. Stationnement dans la rue Pierre Curie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00