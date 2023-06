Lecture poétique de Sofia Karampali Farhat au château de Médan Château de Médan Médan Médan Catégories d’Évènement: MEDAN

Yvelines Lecture poétique de Sofia Karampali Farhat au château de Médan Château de Médan Médan, 2 juillet 2023, Médan. Lecture poétique de Sofia Karampali Farhat au château de Médan Dimanche 2 juillet, 15h00 Château de Médan Adulte : 10 € 12 à 18 ans : 5 € Limité à 40 pers Au cours de la visite du château de MEDAN, le dimanche 2 Juillet 2023 à 15h, Sofia KARAMPALI FARHAT, artiste greco-libanaise, lira des extraits de son nouveau livre de poèmes, publié cette année – éditions Bruno Doucey – dans sa langue d’adoption, le français et intitulé ZAATAR. La visite du château sera commentée par la propriétaire. Château de Médan 43 rue Pierre Curie 78670 Médan Médan 78670 Yvelines Île-de-France 06 81 38 32 94 http://www.chateau-de-medan.fr [{« type »: « email », « value »: « Chateaudemedan@gmail.com »}] Pavillon de chasse XV° et XVII°, Maison des Illustres, demeure privée, ouverte au public située en plein coeur du village de Médan entrée payante Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: MEDAN, Yvelines Autres Lieu Château de Médan Adresse 43 rue Pierre Curie 78670 Médan Ville Médan Departement Yvelines Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Château de Médan Médan

Château de Médan Médan Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/medan/

Lecture poétique de Sofia Karampali Farhat au château de Médan Château de Médan Médan 2023-07-02 was last modified: by Lecture poétique de Sofia Karampali Farhat au château de Médan Château de Médan Médan Château de Médan Médan 2 juillet 2023