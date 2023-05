Découvrir une demeure privée, restaurée et habitée en famille à 25 kms de paris Château de Médan Médan Catégories d’Évènement: MEDAN

Yvelines Découvrir une demeure privée, restaurée et habitée en famille à 25 kms de paris Château de Médan, 1 juillet 2023, Médan. Découvrir une demeure privée, restaurée et habitée en famille à 25 kms de paris 1 juillet – 27 août Château de Médan Adulte : 10 € 12 à 18 ans : 5 € enfant – 12 ans : gratuit; visite limitée à 40 personnes sur inscription par mail Les propriétaires du château de Médan, Maison des Illustres, ISMH accueilleront les visiteurs en leur commentant 6 siècles d’histoire, les 10 années de restauration de la demeure et leur réflexion quant à la re- création du parc.

Ils liront quelques extraits des oeuvres des écrivains célèbres qui ont habité la demeure ou y sont venus chasser Château de Médan 43 rue Pierre Curie 78670 Médan Médan 78670 Yvelines Île-de-France 06 81 38 32 94 http://www.chateau-de-medan.fr Pavillon de chasse XV° et XVII°, Maison des Illustres, demeure privée, ouverte au public située en plein coeur du village de Médan entrée payante

