Découvrez un château dont l’histoire remonte à l’époque gallo-romaine 16 et 17 septembre Château de Mazères 5 €. Gratuit – de 12 ans. Durée : 45 minutes environ. La visite comporte des escaliers.

Les visites guidées vous permettront d’en apprendre davantage sur le château qui n’en finit pas d’intéresser les historiens, tant ses origines sont imprécises !

Château de Mazères Château de Mazères, 32350 Barran Barran 32350 Gers Occitanie 05 62 64 64 40 Le château de Mazères a été construit au XIIIe siècle puis régulièrement agrandi et transformé jusqu’à trouver son aspect actuel au XVIIIe siècle, une allure élégante et richement décorée qui lui donnait des airs de villa italienne. Il était la résidence de campagne des archevêques d’Auch. Vendu comme bien national à la Révolution, il fut habité jusqu’au début du XXe siècle. Transformé en hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, il fut ensuite en grande partie abandonné. Ayant perdu toiture et planchers, il fut sauvé en 1981 et fait l’objet de campagnes de restauration régulières depuis 35 ans. Aujourd’hui le château a retrouvé une partie de sa superbe et on peut admirer le travail accompli. Parmi le travail de restauration abouti, on peut retenir plus particulièrement : le donjon, élément le plus ancien du château, l’escalier, orné d’une rampe Louis XV, de très belles portes sculptées, les plafonds à caissons Louis XV et Charles X, et une très belle fresque murale retrouvée derrière un faux mur. Le Château de Mazères se trouve à l’est de la D939 (route Mirande – Condom), à environ 3 km au sud de la commune de Le Brouilh – Monbert. L’entrée est aisément visible depuis la route, et se fait par une allée de platanes située juste au sud d’un petit groupe de maisons.

©photo archives philippe Bataille / « Sud Ouest »