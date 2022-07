Profitez d’une après-midi médiévale au château ! Château de Mauvezin, 18 septembre 2022, Mauvezin.

Profitez d’une après-midi médiévale au château ! Dimanche 18 septembre, 15h00 Château de Mauvezin

4,50€ pour les plus de 12 ans.

Découvrez plusieurs animations médiévales allant de l’essayage d’armures à la démonstration de tir à l’arbalète.

Château de Mauvezin 20 rue du Château, 65130 Mauvezin Hubareite Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

05 62 39 10 27 http://www.chateaudemauvezin.com Le château appartient à l’Escòla Gaston-Fébus, société félibréenne de sauvegarde de la langue gasconne, fondée en 1896. Intéressante architecture militaire médiévale. Site stratégique exceptionnel, avec un chemin de ronde d’où l’on bénéficie d’une vue magnifique sur les Baronnies et la chaîne des Pyrénées. Dans la cour, maquettes d’engins de guerre médiévaux. Donjon élevé par Gaston Phébus à la fin du XIVe siècle, dans lequel sont exposés des armes (copies) du Moyen Âge et les résultats des fouilles réalisées dans le château et les environs. En sous-sol, vous découvrirez la cave dans laquelle étaient entreposés les vivres, ainsi qu’une vidéo sur l’histoire du château, une exposition sur la langue occitane, de la musique médiévale et traditionnelle, des spectacles médiévaux avec troubadours, des jongleurs et saltimbanques les dimanches et jours de fête en été, l’après-midi. Toute l’année des journées à thèmes sont organisées au profit des enfants des écoles avec des visites guidées adaptées au niveau des scolaires ainsi que des ateliers pédagogiques (musique et danse, archéologie, mesures et monnaies, héraldique).

Le château de Mauvezin vous propose des animations médiévales telles que le camp de vie au Moyen Âge, ou encore, la démonstration de la fabrication d’armures et accessoires en cottes de mailles par un haubergier qui vous fera participer à cette activité.

Vous pourrez également essayer des costumes et des pièces d’armures, mais aussi vous essayer au tir à l’arbalète et découvrir l’archerie.

Cette journée continuera sur l’exposition et l’explication des différentes armes et armures, sur du tissage, filage et tressage, le travail du cuir, puis une initiation au combat et des démonstrations.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T15:00:00+02:00

2022-09-18T19:00:00+02:00

©Château de Mauvezin