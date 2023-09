Cet évènement est passé Visite guidée d’un château de templier du XIVe siècle Château de Mauriac Catégorie d’Évènement: Tarn Visite guidée d’un château de templier du XIVe siècle Château de Mauriac, 17 septembre 2023, . Visite guidée d’un château de templier du XIVe siècle Dimanche 17 septembre, 15h00 Château de Mauriac 6 € adulte. 3€ -18 ans. Entrée libre. Le château de Mauriac, ancien château templier, est désormais la propriété de la famille du peintre Bistes qui l’a magnifiquement rénové. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Mauriac vous invite à profiter de visites d’une heure, disponibles de 15h à 18h le dimanche. Château de Mauriac Lieu dit Mauriac, 81600 Senouillac 81600 Tarn Occitanie 05 63 41 71 18 http://www.chateaudemauriac.com Classé au titre des Monuments historiques, avec 1 étoile au guide Michelin, le château de Mauriac (XIIIe siècle) vous attend pour une visite riche en histoire, patrimoine et peinture. Il se situe dans le Tarn, au cœur du triangle Albi-Gaillac-Cordes. Il a été créé par le templier Guiraudus de Mauriaco et il est rénové par le peintre Bistes ainsi que sa famille depuis leur installation au château il y a 50 ans. Route depuis Albi direction Gaillac par N88, ensuite direction Senouillac. Par autoroute Toulouse-Albi sortie 9 direction Cordes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Emmanuel Bistes Détails Catégorie d’Évènement: Tarn Autres Lieu Château de Mauriac Adresse Lieu dit Mauriac, 81600 Senouillac Departement Tarn Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Château de Mauriac latitude longitude 43.956904;1.932525

Château de Mauriac Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//