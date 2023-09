Apéro Art & Histoire : l’âge d’or de Maumont Château de Maumont Rosiers-d’Égletons, 4 novembre 2023, Rosiers-d'Égletons.

Rosiers-d’Égletons,Corrèze

Une balade patrimoniale dans un lieu unique : le Château de Maumont à Rosiers d’Egletons.

Le Pays d’Art & d’Histoire vous emmène à la découverte de l’histoire de ce château.

Balade suivie d’un moment convivial autour de produits locaux.

5€/personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation obligatoire au 05 87 31 00 57..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Château de Maumont

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A heritage walk in a unique setting: the Château de Maumont in Rosiers d’Egletons.

The Pays d’Art & d’Histoire takes you on a tour of the castle’s history.

Stroll followed by a convivial meal of local produce.

5/person, free for children under 12.

Reservations required on 05 87 31 00 57.

Un paseo patrimonial en un marco incomparable: el castillo de Maumont en Rosiers d’Egletons.

El Pays d’Art & d’Histoire le lleva a recorrer la historia de este castillo.

Tras el paseo, se servirá una agradable comida a base de productos locales.

5 ¤/persona, gratis para menores de 12 años.

Imprescindible reservar en el 05 87 31 00 57.

Ein Spaziergang durch das Kulturerbe an einem einzigartigen Ort: dem Château de Maumont in Rosiers d’Egletons.

Das Pays d’Art & d’Histoire nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte dieses Schlosses.

Spaziergang mit anschließendem gemütlichen Beisammensein mit lokalen Produkten.

5?/Person, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Reservierung erforderlich unter 05 87 31 00 57.

