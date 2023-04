Découverte de la phase d’avant-projet des jardins du château de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Catégories d’évènement: Cruzy-le-Châtel

Yonne

Découverte de la phase d’avant-projet des jardins du château de Maulnes Château de Maulnes, 4 juin 2023, Cruzy-le-Châtel. Découverte de la phase d’avant-projet des jardins du château de Maulnes Dimanche 4 juin, 16h00 Château de Maulnes Visite commentée le dimanche 4 juin à 16h | 9€ adultes, 5€ enfants, gratuit -6 ans Après des années d’attente, le projet de plantation des jardins du château de Maulnes est validé. Découvrez le dernier diagnostic archéologique pour comprendre ce qui a été fait, ce qui était prévu, et ce qui sera réalisé à l’automne. Château de Maulnes Maulnes 89740 Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 16 05 00 41 https://www.maulnes.com/ Objet architectural énigmatique, chef d’œuvre d’organisation spatiale réglé par la géométrie, palais allégorique et initiatique, Maulnes est un château « à nul autre second ». parking gratuit sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 © Château de Maulnes

Détails Catégories d’évènement: Cruzy-le-Châtel, Yonne Autres Lieu Château de Maulnes Adresse Maulnes 89740 Cruzy-le-Châtel Ville Cruzy-le-Châtel Departement Yonne Age max 99 Lieu Ville Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cruzy-le-chatel/

Découverte de la phase d’avant-projet des jardins du château de Maulnes Château de Maulnes 2023-06-04 was last modified: by Découverte de la phase d’avant-projet des jardins du château de Maulnes Château de Maulnes Château de Maulnes 4 juin 2023 Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel

Cruzy-le-Châtel Yonne