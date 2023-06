À la découverte du château : un voyage à travers sept siècles d’histoire et de splendeur médiévale Château de Massuguiès Le Masnau-Massuguiès Le Masnau-Massuguiès Catégories d’Évènement: Le Masnau-Massuguiès

Ne manquez pas cette occasion de visiter un château chargé d'histoire, avec près de sept siècles d'existence et un lien étroit avec des familles influentes de l'époque.

Une expérience captivante qui vous plongera dans le passé et vous fera découvrir le patrimoine exceptionnel de Massuguiès. Les visites guidées débutent toutes les heures à partir de 9 heures jusqu'à 18 heures et commencent devant le porche d'entrée.

Une expérience captivante qui vous plongera dans le passé et vous fera découvrir le patrimoine exceptionnel de Massuguiès. Les visites guidées débutent toutes les heures à partir de 9 heures jusqu’à 18 heures et commencent devant le porche d’entrée. Château de Massuguiès 81530 Le Masnau-Massuguiès Le Masnau-Massuguiès 81530 Tarn Occitanie 06 07 67 07 75 https://www.chateau.de.massuguiès Le château de Massuguiès domine un site pittoresque à une altitude de 700 mètres, dans la haute vallée du Dadou, à 50 km à l’est d’Albi.

Sa construction remonte probablement à la fin du XIVe siècle et se compose de trois corps de bâtiments entourant une cour de style Renaissance, avec un grand mur épais fermant le quatrième côté.

Les tours imposantes aux angles sont dotées de meurtrières surveillant les façades. L’ensemble est coiffé de toitures en ardoise raides, et un fossé longe les façades au sud et à l’ouest, accentuant l’aspect médiéval du château.

À l’intérieur, la salle à manger est ornée de fresques du XVIIe siècle, tandis qu’un bel escalier en grès mène au premier étage où l’on découvre de vastes pièces dotées de cheminées renaissance. L’histoire de la seigneurie remonte au XIIe siècle, lorsque la Maison du Cellier a cédé les terres à l’Abbaye de Bonnecombe en Rouergue en 1166. En 1256, l’abbaye a ensuite attribué Massuguiès à Isabeau de Curvalle, dont la petite-fille, Catherine de Manencourt, a épousé Pierre Ramon 1er de Rabastens. La puissante famille de Rabastens a gardé Massuguiès jusqu’en 1392, année où la seigneurie a été achetée par l’archevêque Aymeric de Bourges. Les Aymeric, ainsi que leurs descendants par alliance, les Caumonts et les Vézian, ont conservé Massuguiès pendant deux siècles. Pendant cette période, le château a connu deux drames : un pillage par les troupes anglaises du Rouergue et, pendant les guerres de religion, une escalade nocturne par des catholiques qui ont passé la garnison au fil de l’épée. Jean de Lacger a acheté Massuguiès en 1606. Son fils, Hercule, était un courtisan précieux dont les ragots ont conduit à un duel où le marquis de Sévigné a trouvé la mort. La célèbre épistolière a fait exiler Hercule. Sa sœur, mariée à un Toulouse-Lautrec (St Germier), a fait don de la seigneurie à son gendre Pierre de Carlot en 1667. Les Carlot ou « Carlotti » sont une famille patricienne de Vérone, en Italie, qui s’est installée en France au XVIe siècle. Les descendants de Pierre de Carlot, baron de Cestayrols et du Cayla, seigneur de Massuguiès, ont conservé la propriété jusqu’en 1850. Au moment de sa disparition, cette seigneurie comptait près de sept siècles d’existence… Accès par la route uniquement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

