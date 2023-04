Exposition et visite guidée au château Château de Massaguel Massaguel Catégories d’évènement: Massaguel

Tarn

Exposition et visite guidée au château Château de Massaguel, 16 septembre 2023, Massaguel. Exposition et visite guidée au château 16 et 17 septembre Château de Massaguel Gratuit. Entrée libre. Une exposition d’œuvres d’art sera présentée par l’atelier d’arts de Revel.

Créé en 1992 sous forme d’association loi 1901, l’atelier d’arts de Revel a développé au cours des années différents ateliers permettant l’initiation et le perfectionnement aux arts plastiques et à l’expression graphique.

Elle participe activement de l’offre de pratique artistique et culturelle locale.

L’atelier d’arts fonctionne essentiellement grâce aux cotisations de ses adhérents complétées par des subventions de la ville de Revel et du Conseil départemental de Haute Garonne. Château de Massaguel Château, 81110 Massaguel Massaguel 81110 Tarn Occitanie 05 63 50 32 21 https://chateaudemassaguel.wixsite.com/chateau-de-massaguel [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelierdartsrevel.fr/ »}] Le nom de Massaguel apparaît pour la première fois en 1152. Le château de Massaguel semble avoir comporté deux enceintes. De la première, il ne reste qu’une tour en partie arasée d’une hauteur de 12 mètres. La porte d’entrée dans la cour intérieure du château perce cette enceinte par un arc en plein cercle surmonté de pilastre du XVIIe siècle. Dans l’axe de ce portail, se trouve la façade principale. Celui-ci a une forme carrée et est flanqué de trois tours rondes. Les tours ont été arasées, mais s’élèvent encore à plus de 18 mètres. La façade principale est percée d’ouvertures du XVIIIe siècle qui ont remplacé les fenêtres à meneaux. Au second, il y a deux fenêtres renaissance. Un corridor traverse de part en part le château. RD14, à l’entrée du village de Massaguel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Jean et Sabine Fabre de Massaguel

Détails Catégories d’évènement: Massaguel, Tarn Autres Lieu Château de Massaguel Adresse Château, 81110 Massaguel Ville Massaguel Departement Tarn Age min 2 Age max 99 Lieu Ville Château de Massaguel Massaguel

Château de Massaguel Massaguel Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/massaguel/

Exposition et visite guidée au château Château de Massaguel 2023-09-16 was last modified: by Exposition et visite guidée au château Château de Massaguel Château de Massaguel 16 septembre 2023 Château de Massaguel Massaguel Massaguel

Massaguel Tarn