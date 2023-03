Visite guidée du rucher et découverte de l’apiculture Château de Martainville – musée des Traditions et Arts normands Martainville-Épreville Catégories d’Évènement: Martainville-Épreville

Seine-Maritime

Visite guidée du rucher et découverte de l’apiculture Château de Martainville – musée des Traditions et Arts normands, 3 juin 2023, Martainville-Épreville. Visite guidée du rucher et découverte de l’apiculture 3 et 4 juin Château de Martainville – musée des Traditions et Arts normands Découverte du rucher du château de Martainville, découverte de l’apiculture et le jardinier répond à vos questions de jardinage. Château de Martainville – musée des Traditions et Arts normands Route du château, 76116 Martainville-Epreville Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie http://www.chateaudemartainville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 23 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © Département de la Seine-Maritime

Détails Catégories d’Évènement: Martainville-Épreville, Seine-Maritime Autres Lieu Château de Martainville - musée des Traditions et Arts normands Adresse Route du château, 76116 Martainville-Epreville Ville Martainville-Épreville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Château de Martainville - musée des Traditions et Arts normands Martainville-Épreville

Château de Martainville - musée des Traditions et Arts normands Martainville-Épreville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martainville-epreville/

Visite guidée du rucher et découverte de l’apiculture Château de Martainville – musée des Traditions et Arts normands 2023-06-03 was last modified: by Visite guidée du rucher et découverte de l’apiculture Château de Martainville – musée des Traditions et Arts normands Château de Martainville - musée des Traditions et Arts normands 3 juin 2023 Château de Martainville - Musée des traditions et arts normands- Martainville-Épreville Martainville-Épreville

Martainville-Épreville Seine-Maritime