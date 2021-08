Rou-Marson CHÂTEAU DE MARSON Maine-et-Loire, Rou-Marson Château de Marson CHÂTEAU DE MARSON Rou-Marson Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Trois animateurs de l’association “Patrimoine-environnement-botanique » vous proposent de découvrir les extérieurs du château dans une visite guidée qui porte sur l’histoire et l’architecture remarquable du château, la piscine Art Déco et se termine par la visite du parc à l’anglaise. Durée 1h30, limité à 20 personnes par visite. Réservation obligatoire au 02 41 50 89 16 ou au 06 62 51 47 68. Visites guidées CHÂTEAU DE MARSON 49400 Rou-Marson Rou-Marson Maine-et-Loire

