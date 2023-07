Visite guidée, ateliers et projection de film au sein d’un château fort Château de Marmande Vellèches, 16 septembre 2023, Vellèches.

Visite guidée, ateliers et projection de film au sein d’un château fort 16 et 17 septembre Château de Marmande 2 € adulte. Gratuit -18 ans. Entrée libre. Visite guidée dans la limite de 12 personnes par groupe. Durée : 1h.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer au multiples animations proposées au sein du château de Marmande.

Au programme :

– Visite commentée du site.

– Ateliers pour les enfantsn: « dessine ton blason » et « réalise un graffiti sur une pierre ».

– À 16h, samedi et dimanche, projection d’un film réalisé avec les enfants du centre de loisirs de Dangé Saint-Romain, dans le cadre de l’opération « C’est mon patrimoine ! ».

– Les deux après-midi, projection de films courts sur les artisans du patrimoine qui sont intervenus sur le chantier de restauration de la tour de guet.

Une buvette sera disponible sur place_._

Château de Marmande Château de Marmande, 86230 Vellèches Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://latourdemarmande.com Nouvellement classée au titre des Monuments historiques, les ruines du château féodal de Marmande sont situées à la frontière de la Touraine et du Poitou. Avec ses douves, ses courtines, sa tour guette de 30 m de haut, le château de Marmande, dont la construction s’est étendue du XIe au XVIe siècle, est une des plus importantes et plus anciennes forteresses de la région. Situé entre Vellèches et Marigny Marmande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© V.Kleiner