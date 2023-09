Cet évènement est passé Visites guidées et animations médiévales Château de Mareuil Mareuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Mareuil Visites guidées et animations médiévales Château de Mareuil Mareuil, 15 septembre 2023, Mareuil. Visites guidées et animations médiévales 15 – 17 septembre Château de Mareuil 5 € adulte. 3 € étudiants. 2,50 € -18 ans. Gratuit -8 ans. Sur inscription. Voyagez à travers 1 000 ans d’histoire, d’Arnaut de Mareuil à la guerre de Cent Ans, en passant par la Renaissance et la formidable épopée napoléonienne du maréchal Lannes. Profitez d’une sérue d’animations médiévales et visites du château. Vous aurez la possibilité de grignoter grâce à la restauration et la buvette tout le long du week-end. Château de Mareuil 27 rue du château, 24340 Mareuil Mareuil 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 60 46 18 [{« type »: « email », « value »: « chateaudemareuil@gmail.com »}] Ce château de plaine (IXe-XVIe siècles) fut une forteresse protégée par des douves qu’alimentait la rivière La Belle.

Ce château fut assiégé six fois pendant la guerre de Cent Ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©château de Mareuil Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Mareuil Autres Lieu Château de Mareuil Adresse 27 rue du château, 24340 Mareuil Ville Mareuil Departement Dordogne Lieu Ville Château de Mareuil Mareuil latitude longitude 45.453937;0.451047

Château de Mareuil Mareuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil/