Découvrez les vestiges d'un château du XIe siècle dominant la vallée du Lot

16 et 17 septembre

Des vestiges du château de Mandailles (XIe siècle) sont conservés : cour, donjon, ancien village médiéval…

Entrez en visite libre dans la cour du château et découvrez les ruines de l'ancien village médiéval et une superbe vue sur le donjon.

Château de Mandailles
Mandailles, 12500 Castelnau-de-Mandailles

Accès par la route du lac depuis le barrage de Castelnau Lassouts ou par la RD141 au haut du village (parking) puis descente du calat à pied (rue principale en forte pente).

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

