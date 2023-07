Découvrez le château et ses jardins lors d’une visite libre Château de Malvignol Lautrec Catégories d’Évènement: Lautrec

Tarn Découvrez le château et ses jardins lors d’une visite libre Château de Malvignol Lautrec, 16 septembre 2023, Lautrec. Découvrez le château et ses jardins lors d’une visite libre 16 et 17 septembre Château de Malvignol Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, le château et les jardins de Malvignol seront exceptionnellement ouverts. Profitez de ces journées pour découvrir ce lieu unique.

Il n’y a pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Château de Malvignol Malvignol, 81440 Lautrec Lautrec 81440 Malvignol Tarn Occitanie 05 63 75 96 21 Ancienne défense de Lautrec, composé d’éléments bâtis datés entre le XIIe et le XIXe siècle, le château de Malvignol se distingue par sa tour barlongue caractéristique de l’architecture défensive bâtie dans le Tarn au XVIe siècle. Son portail décoratif est typique de la Renaissance languedocienne et ses jardins en terrasse d’inspiration italienne. Route de Graulhet. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Licence libre Détails Catégories d’Évènement: Lautrec, Tarn Autres Lieu Château de Malvignol Adresse Malvignol, 81440 Lautrec Ville Lautrec Departement Tarn Lieu Ville Château de Malvignol Lautrec

Château de Malvignol Lautrec Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lautrec/