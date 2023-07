Atelier Créatif & Vin – Château de Malherbes Château de Malherbes Latresne, 13 juillet 2023, Latresne.

Atelier Créatif & Vin – Château de Malherbes Jeudi 13 juillet, 18h30 Château de Malherbes Tarif : 50 € / personne. Sur réservation.

A deux pas de Bordeaux, nous vous invitons à vivre une expérience immersive dans le chai gravitaire sur une terrasse panoramique au cœur des vignes. Venez passer un moment unique en participant à nos ateliers inspirants, qui vont libérer votre esprit et votre créativité.

Les ateliers créatifs sont le fruit d’une synergie entre Le Studio [Sa]crée et le Château de Malherbes. Les concepts de bien-être, d’échange, de partage, de pédagogie et de créativité sont ancrés dans nos philosophies. Réservez-vous une parenthèse où vous vous fondrez dans la nature grâce au cadre unique de la propriété. Exprimez-vous à travers l’art, et laissez-vous guider par une spécialiste en symbolique de la couleur, Vanille Taburet. Cet atelier vous permettra de ressentir cette harmonie avec vous-même, dans un espace serein et bienveillant.

Au cours de cette expérience, vous serez invité à découvrir nos vins, en harmonie avec l’ambiance apportée par Le Studio [Sa]crée.

Pour ce lancement, nous vous proposons une offre promotionnelle unique : 1 PLACE ACHETÉE = 1 PLACE OFFERTE !

Toute l’équipe est impatiente de vous accueillir au Château pour le 1er événement de la saison !

Lieu : Le Chai Gravitaire du Château de Malherbes

2 Chemin de Malherbes, Latresne, 33360

Date & Heure : 13 Juillet, 2023, 18h30 – 20h30

Les places sont limitées. Réservez le premier événement maintenant.

Château de Malherbes 2 chemin de Malherbes, Latresne Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « boutique@chateaudemalherbes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventcreate.com/e/ateliercreatif »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556680264 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:30:00+02:00 – 2023-07-13T20:30:00+02:00

