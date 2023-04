Visite d’un château entouré de douves de la fin XVe siècle Château de Maisontiers Maisontiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Visite d’un château entouré de douves de la fin XVe siècle Château de Maisontiers, 16 septembre 2023, Maisontiers. Visite d’un château entouré de douves de la fin XVe siècle 16 et 17 septembre Château de Maisontiers Gratuit. Entrée libre. Visite des extérieurs du château de Maisontiers (XVe et XVIe) entouré de douves, dans son cadre boisé. Château de Maisontiers 7 rue du Château, 79600 Maisontiers Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.chateau-de-maisontiers.fr Château des XVe et XVIe siècles entouré de larges douves en eau. Le château est classé au titre des Monuments historiques en 2013. Il est entouré d’un mur d’enceinte flanqué de deux tours circulaires. En avançant vers le château, le premier bâtiment sur la droite se compose de trois corps de bâtiments (porcherie, four à pain, bergerie). L’écurie date du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©Deux-Sèvres Tourisme

