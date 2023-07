De l’histoire au sport il n’y a qu’un pas au château de Maisons Château de Maisons Maisons-Laffitte, 16 septembre 2023, Maisons-Laffitte.

Visitez ce chef-d’œuvre architectural du Grand siècle qui accueillit le jeune Louis XIV en 1651, et fut tout au long de son histoire une résidence aristocratique.

Rendez-vous avec nos conférencières pour des points paroles sur le château et ses jardins.

Notre jeune public est invité, lui, à découvrir dans le parc du château un patrimoine sportif venu des célèbres mousquetaires : l’escrime. À 14h30, 15h30 et 16h30 l’Union Sportive de Maisons-Laffitte Escrime propose une démonstration suivie d’une initiation.

Château de Maisons 2 avenue Carnot 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France 01 39 62 01 49 http://www.maisons.monuments-nationaux.fr Le château fut réalisé par François Mansart entre 1640 et 1650. Par son architecture et ses décors exceptionnels il est le modèle du château classique à la française qui inspira Vaux-le-Vicomte puis Versailles. Louis XIV y séjourna à plusieurs reprises. Le château de Maisons a connu des propriétaires et des hôtes prestigieux, qu’ils furent rois ou princes, empereurs ou maréchaux, mais aussi écrivains ou penseurs tels que Voltaire, Madame de Staël ou Benjamin Constant. RER A, station Maisons-Laffitte SNCF : train depuis Saint-Lazare, station Maisons-Laffitte Par la route, de Paris-La Défense : souterrain direction Cergy-Pontoise, A86, sortie Colombes ouest, Bezons direction Poissy, par la N192 puis la N308.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Centre des monuments nationaux