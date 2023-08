Journées du Patrimoine – Exposition au Château de Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne, 16 septembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Exposition de dessins, sculptures et photographies : « Autour de quelques animaux », en présence des artistes Elizabeth Buffoli (sculptures), Claude Cussinet (dessins et esquisses), Philippe Schlienger (photographies).

Pratique : à l’atelier de peinture botanique, dans la tour du château de Maison-Maugis..

Samedi 2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Château de Maison-Maugis Maison-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



2 exhibitions to discover at the Château de Maison-Maugis:

– Portraits of plants Rudi Meyer Exhibition of photographs

– The mushrooms of the pharmacist Eugène Chauvin (1880-1960) Watercolor exhibition.

Exposición de dibujos, esculturas y fotografías: « Autour de quelques animaux », con los artistas Elizabeth Buffoli (esculturas), Claude Cussinet (dibujos y bocetos) y Philippe Schlienger (fotografías).

Prácticas: en el taller de pintura botánica, en la torre del castillo de Maison-Maugis.

Ausstellung von Zeichnungen, Skulpturen und Fotografien: « Autour de quelques animaux », in Anwesenheit der Künstler Elizabeth Buffoli (Skulpturen), Claude Cussinet (Zeichnungen und Skizzen), Philippe Schlienger (Fotografien).

Praktische Informationen: im Atelier für botanische Malerei, im Turm des Schlosses Maison-Maugis.

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme