CONCERT DES DRAGONS DE NOAILLES AU CHATEAU DE MAINTENON

Dimanche 4 juin, 16h00
CHATEAU DE MAINTENON

Dans le cadre des Musiques des Jardins Conseil Départemental D'EURE ET LOIR

Rendez-vous à 15h00 au Château de Maintenon POUR RACCORD

DÉBUT CONCERT 16H00

TENUE DRAGONS: BOLÉRO CÔTÉ ROUGE CHEMISE BLANCHE CHAUSSURES NOIRES

SANS CRAVATE ET LAVALLIÈRE

ÉVÉNEMENT IMPORTANT PRÉSENCE SOUHAITÉE

CHATEAU DE MAINTENON
PLACE ARISTIDE BRIAND, 28130 MAINTENON

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

