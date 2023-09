Visite guidée des extérieurs du Château de Maillé Château de Maillé Plounévez-Lochrist, 17 septembre 2023, Plounévez-Lochrist.

Visite guidée des extérieurs du Château de Maillé Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de Maillé Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Visites guidées des extérieurs du château de Maillé, de la chapelle attenante et de la motte féodale.

Des groupes de vingt personnes environ sont constitués au fur et à mesure des arrivées, avec un départ de visite toutes les vingt minutes.

La visite est gratuite et dure environ quarante minutes.

Château de Maillé Château de Maillé, 29430, Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne 06 22 51 12 96 https://chateau-de-maille.business.site/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090263;https://plounevez-lochrist.fr/fr/ploun%C3%A9vez-lochrist/histoire-et-patrimoine/le-chateau-de-maille.html C’est un remarquable témoin de l’architecture de la Seconde Renaissance (XVe-XIXe s.).

La première phase de construction démarre dans les années 1370-1390 avec la famille Kermavan, puis une deuxième phase dans les années 1410-1420. La maison est construite sur un site qui correspondait déjà à une « Seigneurie » comme en atteste la présence de la motte féodale située à 300m de la construction actuelle. Vint ensuite la construction de la partie ouest durant la renaissance bretonne, entreprise par les Carman-Goulaine autour de 1550. La tour carrée est du plus pur style de la renaissance tel que l’utilisait Philibert de L’Orme l’architecte du château d’Anet qu’Henri II avait fait construire pour Diane de Poitiers : superposition des 3 ordres grecs pour les colonnes et les frontons, portes voûtées à clavettes. Enfin, au XIXème, la toiture de la longère a été surélevée et les chiens assis ajoutés pour augmenter les capacités de logement de l’édifice.

La chapelle de Maillé fait partie de l’ensemble du château de Maillé, classé en 1981. Accès: Parking assuré sur place.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

