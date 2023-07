YOGA DE PLEIN AIR À LUTZELBOURG Château de Lutzelbourg Lutzelbourg, 6 juillet 2023, Lutzelbourg.

Lutzelbourg,Moselle

Les cours de yoga de plein air d’Astride Weber reprennent cet été ! RDV les jeudis matin à Lutzelbourg et les lundis soir à Saint-Jean-Kourtzerode. Pensez à vous munir d’un tapis et d’une tenue décontractée. Tarif : 10 €.. Tout public

Jeudi 2023-07-06 08:00:00 fin : 2023-08-24 . 10 EUR.

Château de Lutzelbourg

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est



Astride Weber’s outdoor yoga classes are back this summer! Thursday mornings in Lutzelbourg and Monday evenings in Saint-Jean-Kourtzerode. Remember to bring a mat and casual clothes. Price: 10 ?

Este verano vuelven las clases de yoga al aire libre de Astride Weber Nos vemos los jueves por la mañana en Lutzelbourg y los lunes por la tarde en Saint-Jean-Kourtzerode. No olvide traer esterilla y ropa informal. Precio: 10 euros.

Die Outdoor-Yogakurse von Astride Weber beginnen diesen Sommer wieder! RDV donnerstags vormittags in Lutzelbourg und montags abends in Saint-Jean-Kourtzerode. Denken Sie daran, eine Matte und legere Kleidung mitzubringen. Preis: 10 ?

Mise à jour le 2023-07-01 par OT PAYS DE PHALSBOURG