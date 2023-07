Venez fêter les 20 ans des Journées du Matrimoine Château de Lusigny Lusigny-sur-Ouche, 16 septembre 2023, Lusigny-sur-Ouche.

Venez fêter les 20 ans des Journées du Matrimoine 16 et 17 septembre Château de Lusigny Pour celles et ceux qui le souhaitent, apporter sa boîte à boutons !

L’artiste Michel Jeannès développe depuis 1997 une œuvre participative à partir du bouton, objet modeste, fonctionnel et quotidien, qu’il consacre « plus petit objet culturel commun » (P.P.O.C.C.). À Lyon, en 2003, l’artiste crée avec le collectif La Mercerie, les Journées du Matrimoine articulées aux Journées européennes du patrimoine. La boîte à boutons est au centre de ces journées : trésor domestique, ces boîtes à mémoire transmises le plus souvent de mère en fille deviennent vecteur d’échanges et de paroles singulières.

Alors que les Journées européennes du patrimoine célèbrent leurs 40 ans, le château de Lusigny fête ses 333 ans en 2023 et met en valeur un patrimoine matériel classé au titre des Monuments historiques. En écho ou contre-point, il invite les Journées du Matrimoine qui fêtent cette année leur 20 ans. Sont proposés sur le site et en plusieurs espaces que le visiteur est invité à parcourir :

– une sélection de travaux et documents collectés au fil du temps par l’artiste ;

– l’inventaire mondial en cours des boîtes à boutons ;

– des temps d’échanges avec l’artiste autour des boîtes à boutons apportées par les visiteurs qui sont invités à contribuer à cette œuvre immatérielle et poétique.

Au creux du vallon des sources de l'Ouche, le château de Lusigny a été reconstruit en 1690 à l'emplacement d'une ancienne ferme fortifiée. Avec ses 63 fenêtres s'ouvrant sur le parc, la demeure construite par la famille Royer de Saint-Micault en cette fin du XVIIe siècle semble dédiée au paysage. Au cœur du bâtiment, l'escalier monumental exceptionnel est classé au titre des Monuments historiques.

De génération en génération, le domaine passe entre les mains de plusieurs familles qui apportent leurs changements et transforment le lieu.

En ce début des années 2020, ce patrimoine qui semble hors du temps n’échappe pas au changement climatique actuel qui fragilise un écosystème et l’organisation même du site.

Les propriétaires actuels et les autres acteurs du lieu accompagnent ce fragment du monde dans son évolution, veillant à en préserver les qualités, comme la biodiversité encore remarquable à protéger. Un travail d’éducation à l’environnement est mené avec les enfants du territoire.

Tout au long de l’année, le château est le lieu d’activités culturelles et pédagogiques. Il accueille une micro-brasserie artisanale et des chantiers pour un Espace de Vie Sociale partagé. parkings à proximité.

