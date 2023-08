APRES-MIDI FESTIF Château de Lunéville Lunéville, 10 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Après-midi festif dans le parc du château autour du personnage d’Emilie du Châtelet. Rendez-vous fixé au pied de la statue équestre.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 14:00:00 fin : 2023-09-10 . 0 EUR.

Château de Lunéville Place de la deuxième division de cavalerie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Festive afternoon in the château grounds, with a focus on Emilie du Châtelet. Meet at the foot of the equestrian statue.

Una tarde festiva en el recinto del castillo en torno al personaje de Emilie du Châtelet. Encuentro al pie de la estatua ecuestre.

Festlicher Nachmittag im Schlosspark rund um die Figur der Emilie du Châtelet. Treffpunkt am Fuß der Reiterstatue.

