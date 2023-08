Ateliers d’initiation de cirque au sein d’un château Château de Lunéville Lunéville, 16 septembre 2023, Lunéville.

Ateliers d’initiation de cirque au sein d’un château 16 et 17 septembre Château de Lunéville Entrée libre et gratuite

Participez à un atelier d’initiation de cirque.

Une session de 20 mn aura lieu toutes les demis heure.

Château de Lunéville Place de la 2e division de cavalerie, 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ Edifié de 1703 à 1720 pour le duc Léopold Ier de Lorraine, sur des plans de l’architecte Germain Boffrand, le Château de Lunéville témoigne encore largement des fastes déployés il y a trois siècles par une cour brillante. L’héritage du XVIIIe siècle fait de Lunéville « le château des Lumières ». Si les flammes ont douloureusement meurtri les pierres, l’incendie du 2 janvier 2003 a épargné l’esprit des lieux. Depuis l’incendie, le château de Lunéville est l’objet d’un vaste chantier de reconstruction et de restauration. Une première phase de travaux a permis de livrer plus de 2000 m² de surfaces restaurées et équipées pour des manifestations à caractère culturel (expositions, conférences, concerts…).

Depuis 2018, le musée du château de Lunéville propose également un parcours de visite permettant la découverte globale du château et de son histoire. Ce parcours est enrichi par les nouvelles acquisitions du musée et par la présence de pièces exceptionnelles issues des collections du Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

