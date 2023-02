Reflet et transparence au Château de Lunéville Château de Lunéville Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Reflet et transparence au Château de Lunéville Château de Lunéville, 31 mars 2023, Lunéville. Reflet et transparence au Château de Lunéville 31 mars – 2 avril Château de Lunéville L’atelier de création de Nabil Ben Ameur est multidisciplinaire, axé sur la céramique décorative et architecturale, mais ouvert sur les autres les arts du feu, comme la pâte de verre, la pierre de lave ou le bronze. J’utilise l’argile comme médium principale de création et de production. Je travaille sur les glaçures à reflets métalliques, celles qui faisaient autrefois la réputation du territoire Lunévillois.

Depuis deux ans je tente d’entrer dans le sillage de Keller et Guérin, d’Ernest Bussière, d’Alphonse Cytère. J’ai déjà pu retrouver pas mal de secrets de ces artistes, mais il me reste encore du chemin à parcourir.

Depuis plusieurs années, je suis habité par une envie de marier le verre et la céramique.

L’année dernière, la cristallerie Daum, m’offre l’opportunité de mettre en œuvre mes tentatives d’associations de ces deux matériaux en mettant à ma disposition ses moyens techniques pour réaliser la partie en pâte de verre des pièces que je complète avec une partie en céramique à reflet métallique. Château de Lunéville Place de la 2e Division de Cavalerie, 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T10:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Château de Lunéville Adresse Place de la 2e Division de Cavalerie, 54300 Lunéville Ville Lunéville lieuville Château de Lunéville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

Reflet et transparence au Château de Lunéville Château de Lunéville 2023-03-31 was last modified: by Reflet et transparence au Château de Lunéville Château de Lunéville Château de Lunéville 31 mars 2023 Château de Lunéville Lunéville Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle