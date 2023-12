CONFÉRENCE SUR DOROTA MASLOWSKA Château de Lunéville – Commun sud Lunéville, 13 décembre 2023 17:00, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Le mercredi 13 décembre Marek Rogalski partagera avec nous sa contribution sur l’écrivaine polonaise, peu connue en France, Dorota Maslowska. Le début de l’intervention est à 17h dans nos locaux. La soirée se terminera par le partage d’un moment convivial. Adultes

Mercredi 2023-12-13 17:00:00 fin : 2023-12-13 . 0 EUR.

Château de Lunéville – Commun sud Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On Wednesday December 13, Marek Rogalski will share with us his contribution on the Polish writer, little known in France, Dorota Maslowska. The talk begins at 5pm on our premises. The evening will end with a convivial get-together

El miércoles 13 de diciembre, Marek Rogalski compartirá con nosotros su contribución sobre la escritora polaca, poco conocida en Francia, Dorota Maslowska. La charla comenzará a las 17.00 horas en nuestros locales. La velada concluirá con una recepción de convivencia

Am Mittwoch, den 13. Dezember, wird Marek Rogalski seinen Beitrag über die in Frankreich wenig bekannte polnische Schriftstellerin Dorota Maslowska mit uns teilen. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in unseren Räumlichkeiten. Der Abend endet mit einem gemütlichen Beisammensein

Mise à jour le 2023-12-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS