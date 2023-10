CONFÉRENCE LE COMTE DE TRESSAN Château de Lunéville Commun sud 1er étage Lunéville, 11 octobre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Le 11 octobre à 17h, au château de Lunéville Commun sud 1er étage,, M Jack Chollet nous présentera un homme souvent oublié, voire inconnu : le comte de Tressan. Son rôle auprès de Stanislas, qui aime à philosopher, est déterminant pour faire de Lunéville un château des Lumières. Cette rencontre sera suivie d’un moment de partage. Entrée libre. Tout public

Mercredi 2023-10-11 17:00:00 fin : 2023-10-11 . 0 EUR.

Château de Lunéville Commun sud 1er étage Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On October 11 at 5pm, at the Château de Lunéville Commun sud, 1st floor, Mr. Jack Chollet will introduce us to an often forgotten, even unknown man: the Comte de Tressan. His role with Stanislas, who liked to philosophize, was decisive in making Lunéville a château of the Enlightenment. This meeting will be followed by a moment of sharing. Free admission

El 11 de octubre a las 17.00 horas, en el castillo de Lunéville Commun sud, en la 1ª planta, el Sr. Jack Chollet nos presentará a un hombre a menudo olvidado, o incluso desconocido: el conde de Tressan. Su papel junto a Stanislas, al que le gustaba filosofar, fue decisivo para hacer de Lunéville un castillo de la Ilustración. Este encuentro irá seguido de un momento de intercambio. Entrada libre

Am 11. Oktober um 17 Uhr wird uns M Jack Chollet im Schloss Lunéville Commun sud 1er étage einen oft vergessenen oder sogar unbekannten Mann vorstellen: den Grafen von Tressan. Seine Rolle an der Seite von Stanislas, der gerne philosophiert, ist entscheidend dafür, dass Lunéville zu einem Schloss der Aufklärung wird. Im Anschluss an die Begegnung besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen. Freier Eintritt

