Morbihan Visite guidée du château de Loyat Château de Loyat Loyat, 16 septembre 2023, Loyat. Visite guidée du château de Loyat 16 et 17 septembre Château de Loyat Gratuit Venez découvrir le château de Loyat au travers d’une visite commentée, organisée par les propriétaires du lieu, pour les journées du patrimoine.

La visite débutera sur le perron du château, elle passera dans les salles du rez-de-chaussée, vestibule, cuisine et lingerie. Puis par l’escalier d’honneur au premier étage du château où vous découvrirez une enfilade de salons. Château de Loyat route d’Helléan, 56800, Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne https://www.chateau-loyat.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091413 [{« type »: « link », « value »: « https://patrivia.net/visit/chateau-de-loyat »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

